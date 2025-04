Judo. Patrícia Sampaio é 4.ª no ranking mundial

Sampaio, que se sagrou no sábado campeã nos Europeus que decorreram em Podgorica, soma agora mais 800 pontos, fruto do ouro alcançado na capital montenegrina e aproximou-se da campeã olímpica, a italiana Alice Bellandi, terceira.



Os -78 kg são ainda liderados pela campeã mundial em título, a alemã Anna Maria Wagner (5.892 pontos), seguida da israelita Inbar Lanir (5.845), vice-campeã olímpica, de Bellandi (5.795), e de Patrícia Sampaio (5.555).



Bárbara Timo sobe 45 lugares



Entre os nove portugueses que competiram de quarta-feira a sábado nos Europeus, Bárbara Timo, que neste novo ciclo olímpico subiu aos -70 kg, e, por isso, situava-se em posição baixa na hierarquia, conseguiu uma subida de 45 posições.



A judoca, vice-campeã mundial em 2019, capitalizou 128 pontos, após vencer um de dois combates em Podgorica, e está agora na 102.ª posição, crucial nas aspirações a estar em junho no Mundial de Budapeste, onde só podem competir judocas do top-100.



Nos Mundiais, que se realizam entre 13 e 20 de junho, só podem ser inscritos judocas do top-100 mundial, existindo antes competições, entre as quais os Grand Slam do Tajiquistão (2 a 4 de maio) e Cazaquistão (9 a 11).