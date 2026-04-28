Judoca francês Teddy Riner regressa à competição em agosto

“Voltar a competir é sempre um ponto alto. Lausana é um passo importante para retomar o ritmo e recuperar a minha forma”, explicou Teddy Riner, de 37 anos, citado num comunicado divulgado pelos promotores do evento.



De acordo com a nota, esta participação de Teddy Riner, que desde as duas medalhas de ouro em Paris2024 não tinha ainda regressado às competições individuais, insere-se na preparação para o Campeonato do Mundo.



Onze vezes campeão mundial, e imbatível durante nove anos e meio, entre 2010 e 2020, o judoca francês falhou o Mundial de 2025, em Budapeste, por não se sentir totalmente recuperado de uma cirurgia a um cotovelo.



Desde os Jogos Olímpicos Paris2024, Teddy Riner fez apenas um combate durante a Liga dos Campeões, que venceu no final de 2024 com o seu clube, o Paris Saint-Germain.



O Grand Slam de Lausana terá lugar de 28 a 30 de agosto, enquanto o Campeonato Mundial está agendado para Baku, em outubro.