Judoca João Fernando termina com prata na Taça Europeia de Málaga

O olímpico João Fernando, primeiro cabeça de série, defrontou na final de -81 kg o turco Muhammed Koc, terceiro, e viu escapar a possibilidade do ouro com uma vantagem mínima (yuko) do seu oponente a 18 segundos do final.



Em Málaga, o judoca do Sporting venceu três combates até chegar à final, enquanto Diogo Brites, nono favorito, que tinha uma vitória e uma derrota no quadro principal, foi repescado e com mais duas vitórias nessa parte do quadro chegou ao bronze.



As duas medalhas de hoje em Málaga, numa competição de nível inferior e que serve de preparação para os Nacionais por equipas, juntam-se ao ouro da também olímpica Bárbara Timo (-70 kg) e à prata de Miguel Gago (-66 kg), no sábado.



