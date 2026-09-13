Judoca Jorge Fonseca conquista medalha de prata no Grand Slam da Hungria

Esta foi a quarta final de Jorge Fonseca em Grand Slams e a primeira em mais de dois anos, depois de ter conquistado, em março de 2024, o torneio de Antalya, que também venceu em 2022, tendo ainda uma prata em Ulaanbaatar no mesmo ano.

Na final em Budapeste, frente ao italiano Gennaro Pirelli, segundo do mundo, Fonseca acabou por perder depois de somar a terceira penalização (`shido`).

Atualmente num pouco comum 55.º lugar do ranking mundial, Jorge Fonseca começou a sua caminha rumo à final com um triunfo sobre o polaco Piotr Kuczera (31.º), por `ippon`, vencendo a seguir o líder da hierarquia, o brasileiro Leonardo Gonçalves, por `waza-ari`.

Nos oitavos de final, o judoca do Sporting afastou o húngaro Peter Kenderesi (250.º), graças ao segundo `waza-ari` a 34 segundos do final, seguindo-se a eliminação do arménio Gor Karapetyan (185.º), com apenas um `yuko`, antes de, nas meias-finais, ver, já no ponto de ouro, o suíço Daniel Eich (24.º) sofrer a terceira penalização (`shido`).

Nos +78 kg, Rochele Nunes (77.ª) ultrapassou a turca Hilal Ozturk (56.ª) na primeira eliminatória, com duplo `waza-ari`, mas acabou por ser eliminada no combate seguinte pela egípcia Safa Soliman (20.ª), igualmente por `waza-ari`.