Judoca Jorge Fonseca regressa ao circuito com bronze no GP Áustria

Fonseca, bicampeão mundial em 2019 e 2021, e bronze olímpico em Tóquio2020, também em 2021, estava ausente das grandes provas do circuito internacional, numa fase menos fulgurante de uma carreira que o projetou na elite do judo mundial.



O bronze de hoje na Tips Arena é a primeira medalha em grandes provas do circuito internacional desde a conquista do bronze no Grand Slam do Cazaquistão, em março de 2024, ano em que foi quinto nos Mundiais e já em 2025 quinto no Grand Slam de Paris.



Em Linz, Jorge Fonseca (18.º do mundo e terceiro cabeça de série) venceu quatro de cinco combates, o último dos quais a valer a medalha diante do dominicano Robert Florentino, num combate decidido no ‘golden score’.



Com tudo a ‘zero’ nos primeiros quatro minutos, o combate seguiu para um prolongamento, no qual o primeiro judoca a conseguir uma vantagem vence.



Jorge Fonseca teve um combate em crescendo, depois de alguma apatia inicial e foi já no ponto de ouro, quando ambos os judocas tinham dois castigos, que viu Florentino efetuar dois falsos ataques e ser punido com um terceiro ‘shido’.



O português venceu por ‘hansoku make’ [desclassificação] do oponente, num percurso em Linz em que derrotou o gambiano Andourahman Ceesay (ippon), o polaco Michael Jedrzejewski (ippon) e o cazaque Marat Baikarmurov (waza-ari) e foi derrotado nos quartos de final pelo brasileiro Giovani Ferreira (ippon).



Na competição de hoje, último dia do Grande Prémio, Rochele Nunes (+78 kg), que regressava à competição internacional depois de ter sido mãe em maio, perdeu no primeiro combate, e Diogo Brites (+100 kg) foi eliminado no seu segundo, nos oitavos de final.



A seleção portuguesa, que competiu na Áustria com 10 judocas e sem as olímpicas Catarina Costa e Patrícia Sampaio, lesionadas, teve também Taís Pina (-70 kg), com a judoca a conquistar no sábado o bronze na sua categoria.



