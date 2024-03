Judoca Maria Siderot conquista medalha de bronze no Grande Prémio Upper Áustria

Maria Siderot foi a melhor representante nacional no primeiro dia da competição, que decorre em Linz, reeditando a conquista da medalha de bronze que alcançou em 2023, ao ganhar a vantagem frente a Poulange perto do fim, depois de ter superado a azeri Aidan Valiyeva, por ‘ippon’, no primeiro combate da repescagem.



A judoca lusa, de 27 anos, tinha efetuado uma entrada em cena categórica, impondo-se por ‘ippon’ à mexicana Paulina Martinez e à japonesa Minaka Ito, antes de perder pelo mesmo método com a brasileira Larissa Pimenta, depois de até ter ficado em vantagem, com um ‘waza-ari’.



Na categoria feminina mais baixa (-48 kg), Raquel Brito também entrou a ganhar perante uma judoca mexicana - Edna Carrillo -, e igualmente por ‘ippon’, perdendo na segunda ronda, com a japonesa Mitsuki Kondo, por ‘waza-ari’.



No setor masculino, Emerson Silva foi o único representante português a entrar no tatâmi hoje, na categoria de -60 kg, tendo sido eliminado logo no primeiro combate, pelo austríaco Daniel Leutgeb, por ‘ippon’.