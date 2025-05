Judoca Miguel Gago conquista medalha de prata no Open Europeu de La Nucia

Miguel Gago sai da competição em Espanha com a sua primeira medalha num Open Europeu, competição de terceiro nível no circuito internacional, atrás dos Grand Slam e Grand Prix, e depois de no último ano ter sido quinto em Madrid.



O judoca de Coimbra, de 21 anos, saiu derrotado na final, decisão a que chegou depois de vencer cinco combates, três dos quais com a pontuação máxima, dois por projeção e um com três castigos do seu adversário.



Já depois da final de Miguel Gago, a seleção portuguesa teve também Beatriz Moreira a lutar pela medalha de bronze em -78 kg, com a judoca, que entrou diretamente nos quartos de final, a perder na decisão com a também ucraniana Anna Kazakova.



Antes, Joana Crisóstomo perdeu na luta pela medalha de bronze em -70 kg, e terminou em quinto, com a austríaca Elena Dengg.



Também em -70 kg, a olímpica Bárbara Timo, que procurava pontos que a aproximassem do top-100 – condição necessária para estar nos Mundiais de Budapeste, em junho -, não teve um dia feliz, e perdeu ao segundo combate, diante da suíça Gioia Vetterli.



Portugal competia em Benidorm com 23 judocas, com 14 hoje e mais nove em ação no domingo, entre os quais Jorge Fonseca, que lutará em +100 kg, na categoria acima daquela em que habitualmente compete (-100 kg).