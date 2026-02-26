Judoca olímpica Patrícia Sampaio tem rotura de ligamento e enfrenta longa paragem

"O incidente ocorreu durante o Olympic Training Camp de Paris, realizado logo após a participação da judoca no prestigiado Grand Slam de Paris [07 e 08 de fevereiro]. Após a realização de exames médicos detalhados, foi diagnosticada uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo", indicou hoje, em comunicado, Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, clube da judoca.

Na mesma nota, o clube estima que as perspetivas de paragem para o tipo de lesão são otimistas e a judoca, medalha de bronze olímpica em Paris2024 e campeã europeia em título (-78 kg), deverá regressar no último trimestre do ano.

"Estima-se que a atleta esteja em condições de regressar à competição ativa durante o terceiro trimestre do ano, focada na preparação para os grandes desafios que se seguem no calendário internacional", acrescenta o clube.

Certa é a ausência na defesa do título Europeu em abril, em Tbilissi, na Geórgia, e em importantes Grandes Prémios e Grand Slams, bem como no arranque da qualificação para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.

Com um ano intenso no circuito mundial, Patrícia Sampaio estará fora de algumas das mais importantes provas, entre as quais o Grand Slam de Ulan-Bator, entre 19 e 21 de junho, que marcará o início do apuramento olímpico, a dois anos dos Jogos.

Num bom cenário, a melhor judoca portuguesa da atualidade regressará aos `tatamis` a tempo dos Mundiais em Baku, de 04 a 11 de outubro, competição em que Sampaio ambiciona voltar a subir ao pódio, depois de conquistar em 2025 o bronze em Budapeste.

A judoca portuguesa, que ainda lidera o ranking mundial de -78 kg, tem nesta lesão novo contratempo na carreira, durante a qual, e quando mostrava potencial para estar no topo, teve de superar no passado várias lesões graves.

Entre 2020 e 2022, Sampaio sofreu uma fratura numa perna num Grand Slam em Budapeste2020, que a afastou vários meses, e já nos Europeus de Lisboa, em abril do ano seguinte, teve nova lesão numa perna, antes de, na competição continental em Sófia2022, ser forçada a desistir com uma luxação num ombro.

De todas as vezes, a judoca persistiu até chegar à elite da modalidade, liderando inúmeras vezes o ranking, com base nos resultados: quarta medalha olímpica do judo português, pódio em vários Grand Slam e Grandes Prémios, bronze e ouro nos Europeus e bronze nos Mundiais.