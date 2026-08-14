Judoca paralímpico Djibrilo Iafa conquista bronze nos Europeus IBSA

Djibrilo Iafa competiu nos Europeus de Heidelberg, de apuramento para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles2028, na variante de J1, para atletas cegos totais ou com uma perceção mínima de luz e que não conseguem reconhecer formatos a nenhuma distância.



“Uma medalha de bronze para o nosso país, uma vez mais Portugal a ser o que tem sido, a ter bons resultados”, disse no final o judoca, deixando agradecimentos à federação de judo, ao Comité Paralímpico de Portugal e a todos aqueles que o apoiam.



Na mesma categoria, o judoca Gabriel Covas, que integra o projeto de esperanças paralímpicas, foi sétimo classificado.



Os Europeus de judo da IBSA decorrem em Heidelberg até domingo.