Judoca paralímpico Djibrilo Iafa conquista bronze nos Mundiais IBSA

Djibrilo Iafa garantiu o terceiro lugar depois de vencer o brasileiro Elieton de Oliveira por 'ippon', em apenas 14 segundos, no combate de atribuição da medalha de bronze.



Para chegar ao pódio, o judoca luso ultrapassou o indonésio Junaedi nos 16 avos de final, o russo Viktor Rudenko nos 'oitavos', o mongol Ochirvaani Yadamsuren nos quartos de final, e apenas foi travado nas 'meias' pelo romeno Alex Bologa.



Djibrilo Iafa competiu na variante de J1, para atletas cegos totais ou com uma perceção mínima de luz e que não conseguem reconhecer formatos a nenhuma distância.



Na mesma prova, Gabriel Covas perdeu na primeira ronda com o cazaque Assylan Nurdauletov e, na repescagem, com o brasileiro Elielton de Oliveira.



Em agosto passado, Djibrilo Iafa também tinha garantido uma medalha de bronze nos Europeus de Heidelberg, na Alemanha, e há cerca de dois anos foi bronze nos Jogos Paralímpicos Paris2024, na categoria -73kg.