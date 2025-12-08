Judoca portuguesa Patrícia Sampaio termina o ano na liderança mundial de -78 kg

Sampaio, a melhor judoca portuguesa da atualidade, reassumiu a liderança da sua categoria, por troca com a alemã Anna Monta Olek, após somar 700 pontos, num total de 6.450, com o segundo lugar obtido na capital japonesa.



A judoca de Tomar, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, confirmou em Tóquio, num dos Grand Slam mais difíceis do circuito internacional, toda a sua capacidade, numa competição em que cedeu apenas na final diante da nipónica Kurena Ikeda.



A combater em casa, os japoneses, potência da modalidade, conquistaram o ouro em 11 das 14 categorias e alcançaram 37 de 56 medalhas em disputa.



Patrícia Sampaio, que venceu três de quatro combates, perdeu com Kurena Ikeda, após uma imobilização [osaekomi] da nipónica no combate da final.



A judoca portuguesa, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, conquistou este ano o título europeu em -78 kg, em Podgorica, e foi bronze nos Mundiais de Budapeste, num ano em que começou por vencer em fevereiro o conceituado Grand Slam de Paris e, posteriormente, o de Ulan-Bator, além de um bronze na competição de Tblissi.

