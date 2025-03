Judoca portuguesa Taís Pina sétima em -70 kg no Grand Slam de Tiblissi

A jovem lusa, 17.ª do ranking mundial da sua categoria, começou o dia a vencer a libanesa Aqulina Chayeb (95.ª), por yuko, antes de garantir um lugar nos ‘quartos’ graças a um ippon aplicado à italiana Irene Pedrotti (26.ª).

Depois, perdeu nos quartos de final frente à neerlandesa Sanne Van Dijke (8.ª), ao sofrer dois wazari.Na via das repescagens, Taís Pina, de 20 anos, voltou a sair derrotada, desta vez com a israelita Adelina Novitziki (105.ª), por yuko, terminando em sétimo.No domingo, Patrícia Sampaio, medalha de bronze em Paris2024, vai competir nos -78 kg, encerrando a participação lusa no Grand Slam de Tiblissi.