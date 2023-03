Judoca Raquel Brito conquista bronze no Open Europeu de Roma

Raquel Brito, de 20 anos, uma das promessas do judo português, depois de já ter subido ao pódio nos Europeus de juniores de 2020 (bronze) e nos Europeus de sub-23 no último ano (bronze), surgia em Roma como sexta cabeça de série em -48 kg.

A categoria Open está abaixo dos Grand Slam e Grand Prix, atribuindo menor número de pontos no circuito mundial -- a vitória equivale apenas a 100 pontos -- e veio substituir as antigas taças do mundo da modalidade.

Portugal compete em Roma com 15 judocas, a maioria dos quais, também pela juventude, numa segunda linha do judo nacional, e hoje Raquel Brito destacou-se com a conquista do bronze, num Open em que venceu três de quatro combates.

Neste primeiro dia, destaque ainda para os nonos lugares de Emerson Silva em -60 kg e Lucas Bernardo em -73 kg, ambos com duas vitórias e uma derrota.

No domingo, a seleção portuguesa fecha a participação com Manuel Rodrigues, Pedro Raposo (-81 kg), Diogo Brites (-100 kg), Vasco Rompão (+100 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg) e Carolina Paiva (-78 kg).