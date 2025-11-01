Judoca Taís Pina é medalha de bronze nos Europeus de sub-23

Pina, de 21 anos, alcançou pela segunda vez um bronze nos Europeus de sub-23, depois de já ter conquistado uma medalha na competição em 2023, disputada então em Potsdam, na Alemanha.



Nos Europeus em Chisinau, a judoca do Sport Algés e Dafundo venceu três de quatro combates, com a única derrota a acontecer ainda nos quartos de final, perante a sueca Ingrid Nilsson, o que a relegou para a repescagem, quadro em que venceu duas vezes.



Na luta pelo bronze, Taís Pina, que procurou em toda a competição uma atitude de ‘ataque’ – o que lhe valeu um contragolpe nos ‘quartos’ -, conseguiu pontuar por duas vezes para waza-ari, somando, com o segundo, um ippon, a 44 segundos do final.



A medalha de bronze da judoca é a segunda de Portugal nestes Europeus, depois de na sexta-feira Otari Kvantidze também ter sido bronze em -73 kg, e a 20.ª que Portugal conquista na competição, desde 2004 (13 bronzes, uma prata e seis ouros).



Também hoje em Chisinau, Diogo Chantre (-100 kg) e Pedro Lima (-90 kg) terminaram em sétimo nos respetivos pesos, enquanto Rosa Mané (+78 kg) foi eliminada no primeiro combate.



No domingo, Portugal compete na variante por equipas mistas, tendo como adversário na poule B a Turquia.