Judocas Miguel Gago e Catarina Costa arrecadam bronze no Grande Prémio de Lima

Judocas Miguel Gago e Catarina Costa arrecadam bronze no Grande Prémio de Lima

Os judocas portugueses Miguel Gago e Catarina Costa conquistaram na sexta-feira as medalhas de bronze nas categorias de -66 kg e -48 kg, respetivamente, do Grande Prémio de Lima, no Peru.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Fotos: Federação Internacional de Judo - IJF

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Depois de ficar isenta da primeira ronda, Catarina Costa, 42.ª classificada do ranking mundial, venceu os dois combates da sua ‘poule’, diante da peruana Bianca Gonzales e da alemã Sarah Ischt.

Nas meias-finais de -48 kg, a judoca olímpica, que participou em Tóquio2020 e Paris2024, acabou por ser derrotada pela italiana Assunta Scutto – que viria a conquistar o ouro –, antes de garantir o bronze com o triunfo sobre a paraguaia Gabriela Narvaez, por ippon.


Da mesma forma, Miguel Gago, 50.º da hierarquia mundial de -66 kg, impôs-se ao boliviano Emiliano Paz e ao mexicano Robin Jara nos dois primeiros combates, mas foi derrotado pelo equatoriano Jonathan Benavides nos quartos de final, por waza-ari.

Na repescagem, o judoca luso bateu o canadiano Julian Frascadore e arrebatou a medalha de bronze com o triunfo face ao local Franco Baltazar.
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