Mais Modalidades
Judo
Judocas Miguel Gago e Catarina Costa arrecadam bronze no Grande Prémio de Lima
Os judocas portugueses Miguel Gago e Catarina Costa conquistaram na sexta-feira as medalhas de bronze nas categorias de -66 kg e -48 kg, respetivamente, do Grande Prémio de Lima, no Peru.
Depois de ficar isenta da primeira ronda, Catarina Costa, 42.ª classificada do ranking mundial, venceu os dois combates da sua ‘poule’, diante da peruana Bianca Gonzales e da alemã Sarah Ischt.
Nas meias-finais de -48 kg, a judoca olímpica, que participou em Tóquio2020 e Paris2024, acabou por ser derrotada pela italiana Assunta Scutto – que viria a conquistar o ouro –, antes de garantir o bronze com o triunfo sobre a paraguaia Gabriela Narvaez, por ippon.
Da mesma forma, Miguel Gago, 50.º da hierarquia mundial de -66 kg, impôs-se ao boliviano Emiliano Paz e ao mexicano Robin Jara nos dois primeiros combates, mas foi derrotado pelo equatoriano Jonathan Benavides nos quartos de final, por waza-ari.
Na repescagem, o judoca luso bateu o canadiano Julian Frascadore e arrebatou a medalha de bronze com o triunfo face ao local Franco Baltazar.
Nas meias-finais de -48 kg, a judoca olímpica, que participou em Tóquio2020 e Paris2024, acabou por ser derrotada pela italiana Assunta Scutto – que viria a conquistar o ouro –, antes de garantir o bronze com o triunfo sobre a paraguaia Gabriela Narvaez, por ippon.
Da mesma forma, Miguel Gago, 50.º da hierarquia mundial de -66 kg, impôs-se ao boliviano Emiliano Paz e ao mexicano Robin Jara nos dois primeiros combates, mas foi derrotado pelo equatoriano Jonathan Benavides nos quartos de final, por waza-ari.
Na repescagem, o judoca luso bateu o canadiano Julian Frascadore e arrebatou a medalha de bronze com o triunfo face ao local Franco Baltazar.