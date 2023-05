Judocas portugueses eliminados no GP da Áustria

Num Grand Prix sem nomes relevantes, sobretudo de segundas linhas do judo internacional, Portugal teve apenas em Maria Siderot (-52 kg) a nota positiva, com a judoca do Sporting a ser medalha de bronze ainda na quinta-feira.Hoje, na Tips Arena, em Linz, Joana Crisóstomo (-70 kg), Thelmo Gomes e João Crisóstomo (-73 kg), e João Fernando e Anri Egutidze (-81 kg) não conseguiram passar o primeiro combate, com alguns a caírem diante de oponentes menos cotados.Uma situação em que se viram os mais experientes João Fernando (35.º) e Anri Egutidze (53.º), que concorrem pela qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris2024 e que perderam nos combates iniciais, com Adrian Gandia (58.º) e Georgi Gramatikov (73.º), respetivamente.Na quinta-feira, também Ana Agulhas (-57 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), judoca em zona de apuramento olímpico, e Francisco Mendes (-60 kg) perderam nos combates de estreia na competição austríaca, enquanto Raquel Brito (-48 kg) ainda fez dois combates.