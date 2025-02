Judocas portugueses eliminados no segundo dia do Open de Varsóvia

O judoca venceu dois de três combates, cedendo diante do brasileiro Guilherme Morais, enquanto, em -100 kg, Diogo Chantre foi eliminado logo na estreia, num combate em que perdeu por ippon com o romeno Arsenie Rares.



Em femininos, Raquel Brito venceu o primeiro combate em -52 kg, perdendo de seguida com a francesa Astride Gneto, e, em -57 kg, Raquel Brás, isenta na primeira ronda, foi afastada pela espanhola Adriana Rodriguez.



Em Varsóvia, Bárbara Timo, no seu regresso aos -70 kg, conquistou a medalha de prata no sábado, dia em que também Otari Kvantidze, que já tinha sido quinto no Grand Slam de Paris, voltou a estar em bom plano nos -73 kg e subiu ao pódio para receber o bronze.