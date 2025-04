Judo/Europeus. Catarina Costa e Patrícia Sampaio com sorteio `agradável`

Medalha de bronze em Paris2024, Patrícia Sampaio (-78kg), primeira favorita e isenta na primeira ronda, começará a competição no sábado diante da finlandesa Emma Krapu (85.ª), enquanto o bronze em Tóquio2020 Jorge Fonseca (-100 kg), oitavo, terá pela frente na primeira ronda, igualmente no sábado, o russo Niiaz Bilalov (24.º), com quem perdeu nas duas vezes que lutaram (2017 e 2018).

A judoca Patrícia Sampaio - Foto: Comité Olimpico de Portugal



Os Europeus de Podgorica decorrem entre quarta-feira e sábado e contam com 414 judocas (229 masculinos e 185 femininos), de 48 países.





Catarina Rodrigues defende que novo modelo 'honra' os judocas

A portuguesa Catarina Rodrigues, vice-presidente da União Europeia de Judo (UEJ), defendeu hoje o novo modelo dos Europeus, considerando que o mesmo privilegia os atletas e quem assiste.



“Vai permitir termos as categorias mais bem distribuídas pelos quatro dias, temos os dias muito mais equilibrados em termos do número de combates. Para quem vem ver acaba conseguindo seguir mais facilmente as categorias e a competição e, por outro lado, também havendo menos campeões da Europa por dia, acho que vai permitir também honrarmos e darmos uma maior visibilidade a cada campeão e a cada medalhado”, defendeu, em declarações à agência Lusa.

Catarina Rodrigues, vice-presidente da União Europeia de Judo (UEJ) | Foto: European Judo Union



Os Europeus de judo de Podgorica decorrem entre quarta-feira e sábado, a nível individual, e por equipas no domingo, tendo a competição deixado de estar ‘confinada’ a apenas três dias.



Em Podgorica, são vários os campeões europeus que vão defender títulos conquistados em Zagreb2024, além da presença de alguns campeões mundiais e olímpicos, o que para Catarina Rodrigues é um ótimo sinal e numa altura de mudança de ciclo olímpico.



“A qualidade, acho que está mesmo extraordinária. Temos uma série de atletas a voltar depois de bons resultados nos Jogos, outros a reservar um pouco mais para o campeonato do mundo, um bocadinho mais à frente, mas acaba por ser um ano um bocadinho de mudança. Temos os campeões que estão estabelecidos, e que vão continuar até Los Angeles, e uma nova geração que vai aparecer, e isso vê-se também em alguns campeões de sub-23, campeões da Europa de juniores, que estão agora a dar os primeiros passos nos seniores”, explicou.



Ao olhar para a seleção portuguesa inscrita nestes Europeus, a ‘vice’ da UEJ despe esse papel para se congratular com a evolução e afirmação que Portugal tem tido na modalidade, o que abre, uma vez mais, expectativas positivas em relação ao desempenho.



“O judo, se olharmos dentro das modalidades olímpicas, tem que ter um lugar de destaque. Nas últimas três olimpíadas tivemos três medalhas, sempre por atletas diferentes, o que também acho que dá a ideia da saúde da modalidade, não dependemos de um atleta para marcar", afirmou.



Catarina rodrigues acrescentou: "Aqui, temos a Patrícia, que é cabeça de série número um e uma das grandes favoritas à vitória. Agora há algumas gerações mais novas que estão a aparecer e que, esperemos, têm agora estes dois a três anos para conseguir subir um pouco no ranking e depois tentar entrar na qualificação para Los Angeles já com um nível mais elevado para lutarem”, disse.



Os Europeus de Podgorica, a decorrerem entre quarta-feira e sábado e que contam com 414 judocas (229 masculinos e 185 femininos), de 48 países, terão em prova nove judocas lusos: Catarina Costa (-48 kg), Raquel Brito (-52 kg), Taís Pina e Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvatidze (-73 kg), João Fernando (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).







Catarina Costa, que conquistou medalhas consecutivas nos últimos três Europeus (prata em Sófia2022 e em Montpellier2023 e bronze em Zagreb2024), tem um caminho, em teoria, acessível para marcar presença numa fase do quadro mais decisiva, na quarta-feira.Quinta cabeça de série, a judoca de Coimbra entrará no tatami do Centro Desportivo de Moraca apenas na segunda eliminatória, diante da eslovaca Patricia Tomankova, 20.ª e última inscrita na categoria mais leve feminina.O sorteio foi também difícil para João Fernando (-81 kg), que entra em ação na sexta-feira e tem pela frente o belga Matthias Casse, número três do mundo e segundo favorito, mas a quem o judoca luso venceu na única vez que mediram forças, em 2023.O belga tem currículo impressionante, com um bronze olímpico em Tóquio, um título mundial e três pratas, além de quatro medalhas em Europeus, uma das quais de ouro.De regresso aos -70 kg, Bábara Timo, que parte da cauda das inscritas, vai defrontar na sexta-feira a romena Serafima Moscalu, recente medalha de prata no Grand Slam de Baku e com quem nunca lutou, numa categria em que Taís Pina, oitava favorita, terá de esperar pela vencedora do combate entre a israelita Adelina Novitzki (64.ª) e a azeri Sudaba Aghayeva (206.ª).Entre a nova geração do judo português, Raquel Brito (-48 kg), Miguel Gago (-66 kg), a competirem na quarta-feira, e Otari Kvantidze (-73 kg), na quinta, procuram em Podgorica ‘marcar pontos’ que os ajudem a ‘crescer’ na competição, com a primeira a ter a sua terceira participação e os segundos apenas a segunda.- Quarta-feira, 23 abr:Primeira eliminatória:-52kg: Raquel Brito (171.ª do ranking mundial) com a kosovar Larine Gashi (281.ª).Segunda eliminatória:-48 kg: Catarina Costa (nona, quinta cabeça de série) com a eslovaca Patricia Tomankova.-66 kg: Miguel Gago (104.º) com o cipriota Georgios Balarjishvili (72.º).- Quinta-feira, 24 abr:Segunda eliminatória:-73 kg: Otari Kvantidze (51.º) com o vencedor do combate entre o moldavo Vlad Mitru (253.º) e o montenegrino Jahja Nurkovic (69.º).- Sexta-feira, 25 abr:Segunda eliminatória:-70 kg: Bárbara Timo (147.ª) com a romena Serafima Moscalu (27.ª).-70 kg: Taís Pina (16.ª, oitava cabeça de série) com a vencedora do combate entre a israelita Adelina Novitzki (64.ª) e a azeri Sudaba Aghayeva (206.ª).-81 kg: João Fernando (37.º) com o belga Matthias Casse (terceiro do ranking mundial, segundo cabeça de série).- Sábado, 26 abr:Primeira eliminatória: -100 kg: Jorge Fonseca (18.º, oitavo cabeça de série) com o russo Niiaz Bilalov (24.º).Segunda eliminatória:-78 kg: Patrícia Sampaio (quarta, primeira cabeça de série) com a finlandesa Emma Krapu (85.ª).