Judo/Europeus. João Fernando sem `fôlego`, Bárbara Timo com `pequeno erro`

O sorteio colocou no caminho do português um ‘peso pesado’ do judo mundial, com quem João Fernando até disse gostar de lutar e a quem já venceu, em 2023, em Paris, mas os momentos finais foram ‘terríveis’.



“Pormenor e capacidade física, comecei-me a ir abaixo e acho que é só isso que eu sinto que aconteceu. O resto do combate controlado, é um adversário com um estilo de judo que para mim é bom, não é mau, mas fez a diferença”, disse o judoca à agência Lusa.



João Fernando regressou aos grandes palcos apenas nestes Europeus, após os Jogos Olímpicos, por opção, mas pensa ter feito o melhor que podia e espera agora ainda entender o que faltou para não conseguir mais em Podgorica.



“Acho que isso tudo faz um bocado de diferença, eu não sabia exatamente como é que ia estar a minha preparação física, embora tenha feito o melhor que pude até hoje. Mas infelizmente faltou qualquer coisa. Não sei o quê, tenho que pensar melhor, tenho que olhar para trás para o combate, mas, certo é que faltou qualquer coisa”, disse ainda.



Também eliminada, mas na segunda ronda, foi Bárbara Timo (-70 kg), num combate com a alemã Miriam Butkreit em que a portuguesa teve o ‘instinto’ de travar a manga, quando vencia a 24 segundos do final, e sofreu um ‘waza-ri’.



“A minha intenção era mantê-la afastada, para conseguir pegar a manga. Mas no momento que eu afastava, tentava afastar, com o braço tão comprido dela, ela me pressionava e quando me senti pressionada o meu instinto foi entrar e tentar atacar, e aí ela me reverteu”, explicou à agência Lusa a judoca.



Bárbara Timo tenta agora voltar a afirmar-se no regresso aos -70 kg, embora tenha a consciência que é o caminho de “humildade”, em que parte detrás, o que é sempre, em teoria, mais difícil em cada competição.



“Estando em 147.ª do mundo, põe-me num lugar de humildade. Sei que estou no caminho certo. A competição mostrou, consegui projetar todas, só fiz duas lutas, mas com meninas de um nível elevado, é preciso ter paciência e continuar o trabalho”, defendeu.



No terceiro dia de competição nos Europeus de judo, Portugal ainda terá hoje a judoca Taís Pina (-70 kg) na luta por uma medalha de bronze.