Judo/Europeus: Rochele e Brites perdem na estreia e Portugal sai de `cena`





(Com Lusa)





Rochele, de 36 anos e que fazia na capital georgiana a sua terceira competição internacional depois de ter sido mãe em maio de 2025, estreou-se já nos oitavos de final, numa categoria (+78 kg) com apenas 18 inscritas.A judoca do Benfica, que ainda continua à procura da melhor forma e que foi medalha de bronze em Europeus em 2020 e 2021, sendo esta a sua sétima participação na competição continental, perdeu hoje no ‘golden score’ com a estónia Emma Aktas.Depois de muito equilíbrio nos primeiros quatro minutos, sem que nenhuma judoca conseguisse impor pegas e provocar desequilíbrios, foi aos 11 segundos do prolongamento – fase em que o primeiro judoca a pontuar ganha -, que Rochele sofreu um yuko.A judoca sofreu um ‘golpe’ que a levou ligeiramente ao tapete, com uma pequena lateralidade da anca, o suficiente para atribuir pontuação à estónia e deixar a portuguesa desconsolada, de joelhos, consciente de que terminavam ‘cedo’ os Europeus.Um pouco antes, na categoria mais pesada masculina (+100 kg), também Diogo Brites caiu diante de um judoca da Estónia, com o português, que abriu o dia de combates no tatami central, a perder já no último dos quatro minutos, depois de o estónio Karl Turk o conseguir imobilizar [osaekomi] durante mais de 10 segundos.A técnica, realizada ao nível do tatami, deu ao estónio as pontuações de waza-ari e yuko e, nos segundos finais do combate, o português não conseguiu reverter a situação, ficando, assim, pelo caminho no segundo Europeu da carreira.Portugal sai de Tblissi com quatro nonos lugares, de Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), Bárbara Timo (-70 kg), todos com uma vitória e uma derrota, e Rochele Nunes (+78 kg), apesar da derrota na estreia.Maria Siderot (-52 kg), Bernardo Tralhão (-60 kg) e Diogo Brites (+100 kg) foram eliminados de início, mas em categorias com maior número de competidores.Os Europeus em Tblissi valem pelas medalhas enquanto competição continental, sempre de prestígio, e pelos pontos que atribuem, possibilitando aos judocas subidas no ranking de cada categoria, embora ainda não entrem no apuramento olímpíco.O ciclo de qualificação para Los Angeles2028 apenas arranca em junho, com o Grand Slam de Ulan Bator, embora para cada atleta importe sempre o posicionamento nas categorias a que pertencem, fator importante em matéria de sorteios nas provas de apuramento.