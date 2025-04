Judo/Europeus. Taís Pina perde na luta pelo bronze e é quinta em -70 kg

Pina, de 20 anos, judoca do Sport Algés e Dafundo, que marcava presença apenas nos seus segundos Europeus, após Zagreb204, conseguiu entrar no bloco final depois de chegar aos quartos de final, com triunfos diante da israelita Adelina Novitzki, da polaca Aleksandra Kowalewska e da croata Lara Cvjetko, que era a primeira cabeça de série.



Nas meias-finais, a judoca, oitava cabeça de série, perdeu com a húngara Szofi Ozbas e no bronze, diante da menos provável vencedora, com a sérvia Aleksandra Andric, com quem nunca tinha lutado e que se apresentou na competição como 149.ª do mundo, a 36.ª entre as 40 inscritas na categoria.