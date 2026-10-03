Judo/Mundiais. Bernardo Tralhão promete "dar tudo" na estreia absoluta num Mundial

“Tem um peso emocional grande. É a minha primeira vez a ir a um mundial de seniores e quero dar tudo. Quero sair de lá a saber que dei tudo e quiçá com uma medalhinha ou uma classificação [quadro de honra] era o ideal”, disse o judoca à agência Lusa.



Bernardo Tralhão, de 23 anos, chega a Baku, capital do Azerbaijão onde decorrerão entre domingo e 11 de outubro os Mundiais, com a ‘bagagem’ de uma participação, também em estreia, nos Europeus de Tbilissi, em abril.



“No início do ano consegui a proeza [de ir aos Europeus]. Com o sétimo no Grand Prix da Áustria. E agora foi uma situação semelhante, foi o equivalente ao nono lugar em Lausana [Grand Slam]”, explicou o judoca.



Num ano que tem sido positivo, com a entrada no ‘restrito’ grupo de selecionados para as grandes competições, o judoca da Associação Cristã da Mocidade (ACM) de Coimbra não quer defraudar a oportunidade que considera estar a ter.



“Está a ser uma oportunidade que me estão a dar. Tal como os dois ‘Grand Slam’, que foram as provas que me apuraram para este mundial. Não estava dentro do top 100 há um mês e, por isso, também sinto alguma obrigação de ter que corresponder às oportunidades que me estão a ser dadas”, explicou.



Tralhão integra a seleção de nove judocas portugueses em Baku, juntamente com Catarina Costa (-48 kg), Miguel Gago (-66 kg), Joana Crisóstomo (-63 kg), Taís Pina (-70 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).



Os Mundiais, que decorrerão na Arena Nacional de Ginástica da capital azeri, já pontuam no apuramento para os Jogos Olímpicos de Los Angeles2028 e contam com 637 judocas inscritos, 343 masculinos e 294 femininos nas 14 categorias, de 96 países.



