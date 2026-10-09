Judo/Mundiais. Fonseca diz `adeus` aos 25 segundos do prolongamento

Sem o estatuto de cabeça de série, o que poderia, teoricamente, aliviar o caminho, o medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 iniciou, e terminou, a competição na capital azeri diante do canadiano Kyle Reyes, vice-campeão mundial em 2022.



Até hoje, o português tinha sempre vencido Reyes, nas três vezes em que se encontraram, mas, o combate muito ‘preso’, na Arena Nacional de Ginástica da capital azeri, nunca conseguiu verdadeiros desequilíbrios, tendo como melhores ações duas tentativas de ‘varrimento’



A meio do combate, os dois judocas viram castigos, por evitarem as pegas, em modo defensivo, mas Fonseca voltou a ser punido a 38 segundos do final dos quatro minutos regulamentares, quando o combate se arrastava para ‘golden score’ (prolongamento).



No limite, o judoca português tentou novamente uma ação de pernas, uma ceifa a Reyes, mas, no ‘tempo extra’, sofreu ‘yuko’ (a pontuação mais baixa), mas o suficiente para ficar fora dos Mundiais, os 10.ºs da sua carreira.



O judoca, de 33 anos, é o único campeão mundial português da modalidade, quando no seu ‘período de ouro’ arrebatou o cetro em 2019, em Tóquio, e em 2021, em Budapeste, pouco antes de conquistar também o bronze olímpico na capital japonesa.



O percurso de Fonseca tem sido pontuado com algumas lesões e este ano teve uma fratura num dedo do pé, que o deixou alguns meses de fora, até regressar em junho e, já em setembro, conquistar a prata no Grand Slam de Budapeste.



Portugal terá ainda hoje na Arena Nacional de Ginástica a judoca Patrícia Sampaio, medalha de bronze olímpica em Paris2024 e bronze nos Mundiais de Budapeste2025, que é uma das candidatas ao pódio na categoria de -78 kg.



