Judo/Mundiais: Jorge Fonseca sagra-se bicampeão mundial em -100 kg

Jorge Fonseca revalidou o título mundial que tinha conquistado em agosto de 2019, em Tóquio, o primeiro da história do judo português, então frente ao russo Niyaz Ilyasov.

Hoje, nos Mundiais, a pouco mais de um mês dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, Jorge Fonseca voltou a ter um ‘dia perfeito’ para chegar ao ouro, após vencer o uzbeque Muzaffarbek Turoboyev (45.º), o canadiano Kyle Reyes (26.º), o georgiano Ília Sulamanidze (31.º), o holandês Michael Korrel (3.º) e o sérvio Kukolj (54.º).







Em mais de duas décadas de Mundiais, Portugal nunca tinha tido um campeão mundial de judo, mas em dois anos Jorge Fonseca mudou o paradigma, ao ouvir o hino em Tóquio em 2019 e hoje em Budapeste.



O judoca português voltou hoje a conquistar o título mundial em -100 kg, a sua segunda medalha de ouro no evento mais importante do judo mundial, além dos Jogos Olímpicos.



É também a 13.ª medalha de Portugal em campeonatos do Mundo, depois de já em Budapeste Anri Egutidze ter conquistado a 12.ª, ao ser medalha de bronze em -81 kg, categoria que se disputou na quarta-feira.



Jorge Fonseca e Anri Egutidze somam assim mais duas medalhas em Mundiais para Portugal, que passa a ter duas de ouro, cinco de prata e seis de bronze, num pecúlio que começou a ser contabilizado há 26 anos, quando Filipa Cavalleri foi bronze em Chiba, no Japão.



Das 13 medalhas, cinco pertencem a Telma Monteiro, com a judoca portuguesa mais medalhada de sempre a ter quatro vice-títulos (prata), em Chelyabinsk2014, Tóquio2010 e Roterdão2009, em -57 kg, e Rio de Janeiro2007, em -52 kg, e um bronze, no Cairo2005.



Bárbara Timo também tem uma medalha de prata, conquistada em 2019 nos -70 kg, enquanto os restantes bronzes pertencem a João Neto (-73 kg, Osaka2003), Catarina Rodrigues (Open, Munique2001) e Guilherme Bentes (-71 kg, Paris1997).



Nos Mundiais de Budapeste, que decorrem na Arena Laszlo Papp até sábado na competição individual, com domingo dedicado às equipas mistas, Rochele Nunes ainda competirá no sábado, na categoria de +78 kg.



- Medalhas portuguesas em Mundiais de judo:



- Budapeste2021:



Ouro: Jorge Fonseca (-100 kg).



Bronze: Anri Egutidze (-81 kg).



- Tóquio2019



Ouro: Jorge Fonseca (-100 kg).



Prata: Bárbara Timo (-70 kg).



- Chelyabinsk2014



Prata: Telma Monteiro (-57 kg).



- Tóquio2010



Prata: Telma Monteiro (-57 kg).



- Roterdão2009:



Prata: Telma Monteiro (-57 kg).



- Rio de Janeiro2007



Prata: Telma Monteiro (-52 kg).



- Cairo2005:



Bronze: Telma Monteiro (-52 kg).



- Osaka2003



Bronze: João Neto (-73 kg).



- Munique2001



Bronze: Catarina Rodrigues (Open).



- Paris1997



Bronze: Guilherme Bentes (-71 kg).



- Chiba1995



Bronze: Filipa Cavalleri (-56 kg).