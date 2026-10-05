Judo/Mundiais. Kvantidze "mais confiante do que nunca" quer lutar por medalhas

“Neste momento, estou mais confiante do que nunca. Sinto-me melhor do que nunca. Estou a sentir-me mais forte do que nunca. Estou a sentir-me mais em forma do que nunca. Fiz a preparação mais forte da minha vida e estou com as expectativas muito maiores do que as pessoas esperam”, disse à agência Lusa o judoca.



Kvantidze, de 23 anos, a quem todos chamam ‘Oto’, chega a Baku para os terceiros Mundiais da sua carreira, com resultados muito distintos entre a estreia, em Abu Dhabi2024, e a competição do último ano, em Budapeste.



Se na primeira presença, não ultrapassou o primeiro combate, no último ano, na capital húngara, foi uma das boas surpresas da prova, com quatro combates, perdendo já no quadro de repescagem com o dificílimo Makhmadbek Makhmadbekov (terceiro do mundo).



“Ultimamente as provas não correram bem [Grand Slam de Lausana e Grand Slam de Budapeste], é por isso que agora estou com muito mais expectativa porque está na hora de medalhar e nada melhor que medalha no Mundial”, sublinhou o judoca do Sporting.



Em -73 kg, ‘Oto’ entra sem ser cabeça de série, na 36.ª posição do ranking mundial e como 28.º entre 50 inscritos nesta categoria de peso, sem que isso assuste o judoca do Sporting.



“Seja quem for, se alguém está à frente de mim para me ganhar, eu vou fazer tudo e mais do que tudo para ganhar à outra pessoa”, garantiu Kvantidze, que na sua categoria tem como um dos grandes favoritos o azeri Hidayat Heydarov, campeão olímpico, a lutar em casa.



Heydarov, que já perdeu com Kvantidze, precisamente em Budapeste2025, nem é cabeça de série, num peso que promete muita luta e muitos candidatos aos quatro lugares do pódio (ouro, prata e dois bronzes).



Entre esses favoritos está o japonês Ryuga Tanaka, campeão nos nacionais nipónicos, que defrontará na terça-feira Kvantidze nestes Mundiais, deixando o português, uma vez mais, perante um teste duríssimo logo na estreia.



Nos Mundiais Baku2026, cuja competição individual decorre até sábado, vão ainda competir os portugueses Joana Crisóstomo (-63 kg), Taís Pina (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).



