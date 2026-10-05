Judo/Mundiais. Miguel Gago teve de arriscar no segundo combate e foi eliminado em Baku

Gago, da Académica, tinha proposto fazer melhor do que na sua estreia em Mundiais, em Budapeste2025, quando perdeu no primeiro combate, mas hoje assumiu a frustração de sair novamente numa fase prematura do quadro.



Mesmo perante um cenário em que podia, caso seguisse em frente, defrontar o japonês bicampeão olímpico e tetracampeão mundial Hifumi Abe, o judoca dos ‘estudantes’ lamentou, sobretudo, a forma como não conseguiu lá chegar.



No seu segundo combate, com Jorgic, medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo e vice-campeão europeu de juniores, Miguel Gago teve alguma dificuldade nas pegas, frente a um oponente mais alto e com maior extensão de braço.



Ainda assim, o luso tentou atacar e foi nesse contexto, numa técnica de sacrifício não conseguida, que viu Marko Jorgic conseguir um ‘contra’, com o último movimento a pertencer ao sérvio, que fez ‘waza-ari’, a segunda pontuação mais alta.



Com o cronómetro a correr e a pouco mais de um minuto dos quatro regulamentares, Miguel Gago teve de arriscar e Jorgic soube aproveitar o contexto, para voltar a marcar ‘waza-ari’, e consequente ippon ao português, a 41 segundos do final.



Na primeira presença na Arena Nacional de Ginástica de Baku, Gago tinha, antes, conseguido vencer o britânico Michael Fryer, num combate que se arrastou até ao ‘golden score’ [período após os quatro minutos regulamentares].



A vitória do judoca da Académica ficou consumada aos 01.19 do tempo extra (5.19 no total), com Fryer a ver um terceiro castigo, ditando o ‘hansoku make’ (desclassificação).



Nos Mundiais Baku2026, cuja competição individual decorre até sábado, vão ainda competir os portugueses Otari Kvantidze (-73 kg), Joana Crisóstomo (-63 kg), Taís Pina (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).



