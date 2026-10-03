Judo/Mundiais. Patrícia Sampaio com `estatuto` em sorteio difícil para alguns lusos

Sampaio, medalha de bronze olímpica em Paris2024 e mundial em Budapeste2025, é a única lusa que entrou no sorteio com algum, teórico, ‘conforto’, numa categoria de -78 kg em que entra apenas em ação na segunda eliminatória e à espera de adversária.



A judoca, campeã europeia em 2025, ficará na sexta-feira, dia da sua categoria, a aguardar pela vencedora do combate entre a norte-americana Lottana Onua (93.ª) e a turca Tuana Gulenay (65.º), vice-campeã europeia de juniores.



São duas ‘desconhecidas’ para a olímpica portuguesa, judocas com quem nunca lutou em competições oficiais.



Com um caminho, aparentemente, muito mais duro ficou o também medalhado olímpico de bronze, em Tóquio2020, Jorge Fonseca, o único campeão mundial português de judo, em 2019 e 2021, que entra em -100 kg fora dos favoritos.



O judoca, que, tal como Sampaio, vem de um ano de lesão, parte detrás, em 27.º do mundo, 23.º entre os 56 inscritos na sua categoria, e entrará nestes Mundiais, na sexta-feira (09 de outubro), diante do canadiano Kyle Reyes.



Fonseca, que foi recentemente medalha de prata no Grand Slam de Budapeste, tem um bom histórico diante de Reyes, com três vitórias em idêntico número de combates, uma das quais nos Mundiais de 2021, competição na qual o luso revalidou o título.



Caso siga em frente, o judoca do Sporting sabe que cruzará nos 16 avos de final (segunda ronda) com o também campeão mundial de 2023, o russo Arman Adamian.



Na Arena Nacional de Ginástica, a competição começa já no domingo, dia em que a olímpica e três vezes vice-campeã europeia Catarina Costa (-48 kg) abrirá, juntamente com Bernardo Tralhão, em -60 kg, a participação portuguesa.



A judoca da Académica, que tem boas memórias de Baku, quando na sua estreia em Mundiais, em 2018, lutou, então com 21 anos, pela medalha de bronze (foi quinta), irá iniciar a competição na segunda ronda.



Catarina Costa (28.ª) fica a aguardar pela vencedora do combate entre a belga Victoria Sibille (81.ª), a quem venceu recentemente no Grand Slam de Lausana, Suíça, e a maltesa Katryna Esposito (84.ª).



Em outras categorias, Otari Kvantidze (-73 kg) e Taís Pina (-70 kg) tiveram sorteios que lhes exigem um ‘caminho de fogo’, com o judoca meio pesado a encontrar, na terça-feira, o japonês japonês Ryuga Tanaka (19.º) e a judoca do Sport Algés e Dafundo a ter pela frente, na quinta-feira, a russa Madina Taimazova.



Tanaka foi o vencedor, e, também por isso, o escolhido para os Mundiais, na exigente seleção dos nacionais do Japão, e é o vencedor dos últimos dois Grand Slam de Tóquio (2024 e 2025), enquanto Taimazova conta com medalhas de bronze olímpica e mundial.



Da seleção portuguesa fazem ainda parte a olímpica Rochele Nunes (+78 kg), que compete no próximo sábado e ainda à procura da sua melhor versão depois de ter sido mãe em 2025, Miguel Gago (-66 kg), em ação na segunda-feira, e Joana Crisóstomo (-63 kg), na quarta-feira.



Os Mundiais de Baku decorrem entre domingo e 11 de outubro, na Arena Nacional de Ginástica, e contam com 622 judocas (335 masculinos e 287 femininos), de 93 países.



