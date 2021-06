Judo/Mundiais: Vice-campeã Bárbara Timo é eliminada no segundo combate

A eliminação de Timo, vice-campeã mundial e 13.ª do ‘ranking’ mundial, aconteceu num combate que parecia estar controlado pela portuguesa, surpreendida a poucos segundos do fim, quando tinha uma vantagem de waza-ari, alcançada aos 1.15 minutos.



A judoca do Benfica, que nunca tinha lutado com Megan Fletcher, 24.ª do mundo, acabou por deixar escapar a vantagem e perder o combate, imobilizada, no solo, terminando estes Mundiais em nono, com uma vitória e uma derrota.



A derrota de Timo causa ainda maior perplexidade, tendo em conta que a sua adversária estava tapada por castigos (dois shido), sem que a judoca portuguesa tivesse qualquer penalização, podendo gerir a poucos segundos do final a vantagem.



Antes deste ‘choque’, numa competição em que era uma das candidatas e defendia a prata conquistada em Tóquio, em 2019, Timo tinha vencido a cazaque Moldir Narynova, num combate em que foi sempre superior.



Frente a Narynova (81.ª do mundo), Bárbara chegou à vantagem por waza-ari, pouco mais de um minuto após o início, e geriu bem até ao final.



A ‘despedida’ de Bárbara Timo dos Mundiais acontece um dia após Anri Egutidze conquistar a primeira medalha para Portugal, com o judoca a alcançar na quarta-feira a medalha de bronze em -81 kg.



Portugal chegou a Budapeste com 13 judocas, dos quais 11 já competiram, destacando-se, além de Egutidze, o quinto lugar de Joana Ramos em -52 kg, na segunda-feira, e o sétimo de Telma Monteiro, quatro vezes vice-campeã mundial, em -57 kg, na terça-feira.



Jorge Fonseca, o único campeão mundial português, defende na sexta-feira o título conquistado em 2019 em Tóquio, enquanto Rochele Nunes será a última portuguesa em competição, no sábado, em +78 kg.



Dos 13 judocas em Budapeste, sete estão em lugares elegíveis para Tóquio, com todos a manterem as posições, com ligeiras subidas ou descidas, mas sem que os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 estejam em risco.



A estes sete, Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Anri Egutidze (+81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), junta-se Patrícia Sampaio (-78 kg), que falhou os Mundiais, para salvaguardar a recuperação a uma microrrotura muscular.