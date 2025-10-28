Mais Modalidades
Júnior Ema Pitoco de Sousa bronze em dança nos Mundiais de patinagem
A portuguesa Ema Pitoco de Sousa conquistou hoje a medalha de bronze na prova de juniores de dança dos Mundiais de patinagem artística, que estão a decorrer em Pequim.
No somatório das provas de ‘style dance’ e dança livre, a patinadora portuguesa conseguiu um total de 140.01 pontos, ficando um lugar à frente da compatriota Albina Kachur (137.78).
A neerlandesa Quinty van Lare sagrou-se campeã mundial, com a italiana Mariaclaudia Parziali a ficar com a prata.
Esta é a quinta medalha de Portugal nos Mundiais, a primeira em dança, depois de quatro na patinagem livre, com Madalena Costa (seniores) e Rita Azinheira (juniores) a sagrarem-se campeãs e Diogo Craveiro (seniores) e João Pedro Cruz (juniores) a conquistarem o bronze.
Na prova de juniores masculina, Francisco Gonçalves foi quinto classificado, com 126.48 pontos, numa prova ganha pelo italiano Yuri Allegranti, à frente do colombiano Jeshua Follego e do espanhol Joel Ribeiro Díaz.
Na despedida da seleção portuguesa de Pequim, Guilherme Sousa foi sexto na prova de dança sénior masculina, com 139.44 pontos, um posto à frente do compatriota Ernesto Silva (133.31).
O colombiano Brayan Carreño é o novo campeão mundial, seguido dos italianos Gherardo Altieri Degrassi e Raoul Allegranti.
