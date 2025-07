K2 500 metros júnior e sub-23 destacam-se rumo às finais do Mundial de canoagem

O canoísta sub-23, que sábado deu o primeiro pódio a Portugal, voltou a estar em foco em equipa com Gustavo Gonçalves vencendo a sua meia-final rumo à regata decisiva de K2 500 metros, prova na qual foram bronze mundial em 2022, alimentando, por isso, expectativas a repetir um resultado de destaque.



Os atletas do Benfica e do CN Marecos de Gondomar, respetivamente, estão moralizados pelo recente título europeu absoluto em K4 500 metros, conquistado na República Checa juntamente com os olímpicos João Ribeiro e Messias Baptista.



Os juniores Gonçalo Costa e Hugo Carvalho, recentemente vice-campeões da Europa em K2 500, também avançaram para a regata das medalhas, com o segundo melhor registo na sua semifinal, que foram controlando.



A sub-23 Clara Duarte não estava entre as favoritas, contudo foi uma boa surpresa em K1 200, qualificando-se com o terceiro tempo.



De Beatriz Fernandes, uma das canoístas lusas com melhor currículo, esperava-se igualmente um desempenho que a levasse à final de C1 200 metros, contudo falhou o objetivo por 29 centésimos de segundo, acabando em quarto, pelo que se juntou ao lote de cinco embarcações que vão à final B, para resultados entre o 10.º e o 18.



Os Sub-23 Rodrigo Santos, em K1 500, Maria Rego Gomes e Vera Martins, em K2 500, e a C2 500 de Tiago Maciel e Artur Correia, bem como a júnior Lara Lopes, em C1 200, completam o lote dos que vão ao desafio de consolação.



Com estes desempenhos, Portugal garantiu, das sucessivas regatas de eliminação, a ida a 10 finais mais 14 finais B, às quais se juntam cinco provas para medalha no domingo, no caso com entrada direta no evento.



Esta tarde, Beatriz Fernandes disputa a final de C1 500 metros, enquanto a júnior Lara Lopes e Maria Maia vão estar na prova decisiva de C2 200, havendo mais cinco tripulações na final B.