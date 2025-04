Kalle Rovanperä domina primeiro dia do Rali das Canárias

O bicampeão mundial (em 2022 e 2023), que também foi o mais rápido no shakedown, venceu as seis especiais disputadas, terminando com o tempo de 1:10.31,8 horas, deixando na segunda posição o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), a 26,8 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 36,4.



O domínio da Toyota é uma das notas de destaque deste primeiro dia de prova, pois os cinco primeiros classificados são carros da marca japonesa.



O finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) é o quarto, já a 55,3 segundos do líder, com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) em quinto, a 1.06 minutos.



O primeiro Hyundai é o do belga Thierry Neuville, campeão em título, mas apenas na sexta posição, a 1.13,3 minutos.



“Dias destes são difíceis de engolir, mas, por outro lado, não é o fim do mundo”, admitiu o campeão.



Na generalidade, os pilotos da marca coreana queixaram-se de falta de aderência ao longo do dia, deste que é o primeiro rali em asfalto do campeonato.



O andamento estratosférico de Rovanperä deixou já Ogier rendido. “Esteve impressionante. Julgo que, no meu caso, a luta será com o Elfyn Evans”, admitiu o oito vezes campeão mundial.



Evans, que chega a esta prova na liderança do campeonato, sentiu dificuldades com a afinação do Yaris, queixando-se de subviragem.



No sábado, disputam-se sete especiais, com um total de 124 quilómetros cronometrados.