Katie Boulter vence primeiro título em primeira final 100% britânica em 46 anos

Atual número um britânica, Boulter, 126.º do mundo, derrotou a compatriota Boulter, 131.ª, por 6-3 e 6-3, em uma hora e 13 minutos.



Para conquistar o seu primeiro título WTA, Boulter, de 26 anos, não cedeu qualquer set ao longo de todo o torneio de relva, no qual entrou com um 'wildcard'.



Boulter, que vai entrar no top 100, é a quinta tenista a estrear-se a vencer um torneio WTA esta temporada, depois de Zhu Lin (Hua Hin), Alycia Parks (Lyon), Marta Kostyuk (Austin) e Lucia Bronzetti (Rabat).