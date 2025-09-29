Kayak Slalom Penrith. Trio de portugueses cumprem contrarrelógio individual de Kayak Cross
Arrancou o Campeonato do Mundo de Canoagem de Slalom em Penrith, Austrália, com o trio de portugueses a cumprir a prova de contrarrelógio individual de Kayak Cross.
Com a passagem à ronda seguinte reservada aos 42 primeiros, Frederico Alvarenga foi o melhor dos portugueses terminando em 51.º lugar com o tempo de 64.43 segundos. João Cunha foi 54.º (65.01 segundos) e Lucas Jacob 67.º com 70.68 segundos; o último tempo entre os qualificados foi de 61.65 segundos.
Os portugueses voltam à ação a 01 de outubro nas eliminatórias de Kayak Slalom e ainda na prova de equipas.
