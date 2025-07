Kelvi Geovani reforça voleibol do Benfica

“Kelvi Geovani, central de 24 anos, é reforço da equipa masculina de voleibol do Benfica, tendo assinado um vínculo até 2027”, lê-se no sítio oficial dos encarnados na Internet.



O central integrou a seleção brasileira que venceu os Jogos Pan-Americanos de juniores em 2021, destaca o Benfica, que contratou o jogador ao Minas TC.



“O meu sonho era jogar na Europa. A primeira oportunidade no Benfica, primeira vez na Europa... Estou muito feliz”, referiu Kelvi Geovani, que vai integrar a equipa comandada pelo seu compatriota Marcel Matz.