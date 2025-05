Kenny Atkinson treinador do ano na NBA

Na sua primeira temporada como treinador dos "Cavs", Atkinson levou a equipa do Ohio ao segundo melhor registo da franquia na fase regular, com 64 vitórias e 18 derrotas, apenas batida pelos Oklahoma City Thunder (68-14), que lideraram o Oeste.



Kenny Atkinson, de 57 anos e que já tinha sido escolhido para treinar uma equipa no All-Star Game, conseguiu a quarta melhor marca de um treinador na sua temporada de estreia numa equipa.



Pela terceira vez na história, um treinador do Cavaliers foi eleito o melhor do ano, com Atkinson a suceder a Bill Fitch (1975/76) e Mike Brown (2008/09).