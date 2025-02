Kevin Durant 8.º jogador a atingir os 30.000 pontos na NBA

Um lance livre no terceiro período permitiu a Durant, de 36 anos, atingir os 30.000 pontos, tornando-se o segundo basquetebolista em atividade a chegar a essa marca, depois de LeBron James, o melhor marcador da história, com 41.623.



Agora com 30.008 pontos, Durant junta-se a outros seis jogadores já retirados que ultrapassaram essa barreira: Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Dirk Nowitzki (31.560) e Wilt Chamberlain (31.419).



“É uma verdadeira honra estar na mesma categoria desses jogadores que ajudaram a moldar o jogo e o levaram para a frente. Sempre foi o meu objetivo tirar o máximo de mim todos os dias. Ser mencionado juntamente com esses nomes quer dizer que devo estar a fazer algo bem”, disse Durant.



O extremo precisou de 1.101 jogos para atingir os 30.000 pontos, os mesmos de Abdul-Jabbar, sendo que apenas Wilt Chamberlain (941) e Michael Jordan (960) ultrapassaram essa marca mais rapidamente.



Desde que foi escolhido como número dois no "draft" de 2007, pelos Seattle Supersonics, Durant teve médias sempre superiores a 20 pontos por jogo e foi quatro vezes o melhor marcador da fase regular, apenas superado por Jordan (10) e Chamberlain (sete), sendo que esta temporada tem 27,1 pontos por jogo pelos Suns.



Durant foi ainda duas vezes campeão da NBA, em 2017 e 2018, ambas pelos Golden State Warriors, e conquistou em três ocasiões a medalha de ouro olímpica, a última em Paris2024.