Kevin Santos é novidade na Taça do Mundo de canoagem

Na prova masculina, Kevin Santos, atual campeão da Europa em K1 200, entrou para o K4 500, que já tinha integrado várias vezes no passado, neste caso substituindo o olímpico David Varela.A tripulação será composta também pelos olímpicos Emanuel Silva, João Ribeiro e Messias Baptista, sendo que Kevin Santos será o quarto elemento no barco.João Ribeiro e Messias Baptista farão também K2 500, tal como Emanuel Silva e Kevin Santos.Fernando Pimenta, a grande referência nacional da modalidade, com prata olímpica em Londres2012 e bronze em Tóquio2020, vai competir nos habituais K1 1.000 e 5.000, distâncias em que não falha um pódio há vários anos, bem como em K2 misto, com Teresa Portela.Teresa Portela, olímpica em Pequim2008, Londres2012, Rio2016 e Tóquio2020, e que tem feito sobretudo K1 200 e 500 metros nos últimos anos, volta a integrar o K4 500, juntamente com as também olímpicas Francisca Laia e Joana Vasconcelos, além da jovem Maria Rei, em Szeged, a “catedral” mundial da canoagem de pista.Portela vai participar ainda em K2 500 misto com Fernando Pimenta, que compete igualmente em K1 1.000 e 5.000, enquanto Francisca Laia e Joana Vasconcelos vão fazer o K2 500, que também faz parte do programa olímpico em Paris2024.Destaque ainda para Beatriz Fernandes, a jovem limiana que, em 2022, nas canoas, conquistou sete medalhas internacionais entre Europeus e Mundiais de pista e maratonas que transformaram a júnior no novo fenómeno da canoagem portuguesa.Na paracanoagem, Norberto Mourão, medalha de bronze em Tóquio2020, vai representar Portugal em VL2, enquanto o também paralímpico Alex Santos competirá em KL1.O apuramento para Paris2024 vai decorrer em Duisburgo, na Alemanha, entre 23 e 27 de agosto.