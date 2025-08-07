Khachanov e Shelton causam surpresa e disputam final do Masters 1.000 de Toronto
O tenista russo Karen Khachanov e o norte-americano Ben Shelton vão disputar o título no Masters 1.000 de Toronto, após terem causado surpresa nas meias-finais, enquanto a final feminina opõe a canadiana Victoria Mboko à japonesa Naomi Osaka.
Khachanov, 16.º classificado do ranking mundial, contrariou o favoritismo do alemão Alexander Zverev, número três do mundo e primeiro cabeça de série do torneio em piso duro canadiano, impondo-se por 6-3, 4-6 e 7-6 (7-4), após duas horas e 55 minutos de confronto.
O russo, que não alcançava a fina//l de um Masters 1.000 desde 2018, quando ganhou o troféu em Paris, vai discutir o título com Shelton, sétimo classificado na hierarquia da ATP, que nunca disputou o jogo decisivo num torneio desta categoria.
O norte-americano, quarto pré-designado em Toronto, bateu com maior facilidade o compatriota Taylor Fritz, número quatro do ranking mundial e segundo favorito no torneio, pelos parciais de 6-4 e 6-3, ao fim de apenas uma hora e 19 minutos.
No setor feminino, a surpresa foi protagonizada pela jovem canadiana Victoria Mboko, de 18 anos, número 85 do mundo, que participa na prova por convite e bateu nas meias-finais a cazaque Elena Rybakina, 12.ª posicionada no ranking, após uma maratona de duas horas e 46 minutos, por 1-6, 7-5 e 7-6 (7-4).
Mboko, que tinha afastado nos oitavos de final a norte-americana Coco Gauff, segunda tenista mundial, vai tentar conquistar o título mais importante da carreira frente a Osaka, 49.ª do circuito feminino, vencedora do embate com a dinamarquesa Clara Tauson, 19.ª da hierarquia, por 6-2 e 7-6 (9-7), após uma hora e 48 minutos.
