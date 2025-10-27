Mais Modalidades
Kiara Barroso derrotada na primeira ronda nos Mundiais de taekwondo
A portuguesa Kiara Barroso, oitava do ranking mundial, foi hoje eliminada na primeira ronda da categoria de -46 kg dos Mundiais de taekwondo, que estão a decorrer em Wuxi, na China.
A jovem lusa, que cumpriu 18 anos no início do mês, foi derrotada pela cazaque Aidana Kumartayeva, 56.ª, por 2-0, na ronda de 64.
Nos -80 kg masculinos, Manuel Martinho, 275.º do mundo, chegou aos 16 avos de final, nos quais caiu frente ao iraniano Mehran Barkhordari, 13.º, por 2-0.
Antes, o português tinha afastado o colombiano Miguel Trejos Salas, 38.º da hierarquia mundial, por 2-1.
