`Kikas` e Afonso Antunes eliminados na primeira ronda do Saquarema Pro
Os portugueses Frederico Morais e Afonso Antunes foram hoje eliminados na primeira eliminatória do Saquarema Pro, no Rio de Janeiro, quinta e antepenúltima etapa das Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL).
Colocado na sétima bateria, ‘Kikas’ acabou por ser quarto e último, com um total de 7,90 pontos (4,17 e 3,73 nas duas melhores ondas), atrás do basco Adur Amatrian, com 11,03 (6,50 e 4,53), do brasileiro Kaue Germano, com 10,00 (5,83 e 4,17), que seguiram para a fase seguinte, e do norte-americano Ryan Huckabee, com 9,37 (5,00 e 4,37).
No sexto ‘heat’, Afonso Antunes foi terceiro, com 10,06 (5,73 e 4,33), sendo superado pelo brasileiro Rafael Teixeira, com 12,23 (6,50 e 5,73), e pelo havaiano Luke Tema, com 10,50 (5,50 e 5,00), com o australiano Tully Wylie a ser quarto, com 8,73 (4,50 e 4,23).
No quadro feminino, com três portuguesas na luta pelo acesso ao Championship Tour, no qual nunca esteve nenhuma lusa, Yolanda Hopkins, Francisca Veselko e Teresa Bonvalot ficaram isentas da primeira ronda.
Hopkins, segunda do ranking das Challenger Series, vai disputar a oitava e última bateria, conhecendo apenas uma adversária, a australiana Ellie Harrison, esperando ainda as qualificadas dos dois últimos ‘heat’ da eliminatória inaugural.
Também dentro dos lugares de qualificação para o circuito principal, Veselko, quarta da hierarquia, vai defrontar na terceira bateria a australiana Sophie McCulloch, a basca Janire González Etxabarri e a japonesa Mirai Ikeda.
Na oitava posição do ranking, a primeira fora dos lugares de apuramento, Teresa Bonvalot está integrada na sexta bateria, com a norte-americana Kirra Pinkerton, que está um posto acima, a peruana Arena Rodriguez e a brasileira Taina Hinckel.
