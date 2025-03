"Kikas" tem novo adversário em Peniche

Por seu turno, Yolanda Hopkins, que esteve muito perto de se qualificar para o circuito principal da WSL de 2025, está colocada na terceira bateria da primeira ronda da competição feminina.



Pela frente tem a norte-americana Caitlin Simmers, atual campeã do mundo e vencedora da etapa de Peniche em 2023, e que também lidera o ranking mundial após as duas provas já disputadas (Havai, nos Estados Unidos, e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e a francesa Johanne Defay, que conquistou a etapa lusa no ano passado.



O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal estende-se entre 15 e 25 de março, com a prova marcada para a Praia de Supertubos, em Peniche, Leiria.





Com Ryan Callinan de fora devido a uma fratura num osso da perna esquerda, que aconteceu enquanto competia no Havai (Estados Unidos), na primeira etapa do ano, a WSL chamou para a sua vaga o francês Jorgann Couzinet, que lidera atualmente o ranking europeu na sequência do recente triunfo no Pro Taghazout Bay, em Marrocos.Tal mexida teve implicações no quadro masculino, com Seth Moniz a passar para a quinta bateria e Bunch a integrar a sexta, onde está "Kikas" que, tal como a olímpica Yolanda Hopkins, foram convidados para competir na terceira etapa do circuito da elite mundial, na Praia de Supertubos, em Peniche.