Kiko Costa candidato a melhor jogador jovem do mundo em 2025

Kiko Costa, de 20 anos, terá o central Óli Mittún, das Ilhas Faroé, e o lateral Nikola Roganovic, da Suécia, como adversários na corrida ao prémio, criado pela IHF em 2023 e cuja votação da edição deste ano decorre entre 25 de janeiro e 10 de fevereiro.



Os adeptos terão uma palavra a dizer na classificação final dos nomeados, mas apenas na proporção de um terço, sendo os restantes dois terços destinados aos selecionadores que estiveram presentes no Mundial de 2025 e à Comissão de Treinadores e Métodos da IHF.



O jovem lateral-direito integra a seleção portuguesa que está a disputar o Europeu de 2026, da qual é um dos dois melhores marcadores, com 29 golos em três jogos, tendo contribuído decisivamente para a qualificação da equipa nacional para a Ronda Principal e a vitória histórica sobre a Dinamarca (31-29).