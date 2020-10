Num percurso fechado ao redor de St. James Park, sem a presença do público, Kitata impôs-se em 2:05.41 horas, menos um segundo do que o queniano Vincent Kipchumba e três do que o etíope Sisay Lemma.

Numa corrida feita debaixo de chuva, o grande favorito ao triunfo, Eliud Kipchoge, descolou do grupo dos favoritos aos 38 quilómetros e terminou a maratona de Londres na oitava posição, a 1.08 minutos de Kitata.