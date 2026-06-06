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Basquetebol
Knicks alargam vantagem na final da NBA
O acerto de Jalen Brunson e as falhas de Victor Wembanyama valeram na sexta-feira aos New York Knicks uma dramática segunda vitória em San Antonio (104-105), para liderarem a final da NBA por 2-0.
Brunson marcou o lançamento para empatar o jogo a 104, com 39,3 segundos para jogar, e, depois de falhar outro ‘tiro’, teve nova oportunidade, já que Wembanyama, após ganhar o ressalto, fez um péssimo passe para as costas de Stephon Castle e, de imediato, cometeu falta sobre o base dos Knicks, que recuperara a bola.
Com 9,5 segundos para jogar, o ‘11’ dos Knicks marcou o primeiro lance livre e falhou o segundo, com Luke Kornet a garantir, a 7,5 do fim, uma última posse de bola para os locais vencerem, só que o ‘gigante’ francês desperdiçou sobre a ‘buzina’.
Assim, a festa voltou a ser do conjunto nova-iorquino, que se colocou a dois triunfos de repetir os longínquos títulos de 1970 e 1973, sendo que os dois próximos jogos serão no ‘seu’ Madison Square Garden, o terceiro na segunda-feira.
Depois do triunfo no primeiro jogo por 95-105, os Knicks estiveram a perder por 12 pontos (37-25) no início do segundo período, mas deram uma grande volta ao jogo e colocaram-se 14 à maior (83-97), a 6.05 minutos do final.
Quando o jogo parecia resolvido, os Spurs responderam, no entanto, com um parcial de 14-0 e empataram o jogo (97-97), ainda com 3.01 minutos para jogar. Voltaram mesmo ao comando (104-102), mas, num final de nervos, prevaleceram os Knicks.
Karl-Anthony Towns, com 21 pontos e 13 ressaltos, Mikal Bridges, com 20 pontos, Jalen Brunson, com 20, e OG Anunoby, com 17, estiveram todos em excelente plano nos forasteiros, tal como os suplentes Landry Shamet (13) e Mitchell Robinson (sete).
Na equipa da casa, Victor Wembanyama, que chegou ao intervalo com apenas sete pontos, acabou com 29 e nove ressaltos, mas falhou nos momentos críticos, merecendo também destaque De’Aaron Fox (20 pontos) e o suplente Dylan Harper (15).
Perdido o primeiro jogo, o conjunto da casa entrou com a obrigação de ganhar e, como no embate inaugural, dominou o primeiro período, que terminou com nove pontos de avanço (34-25), depois de ter chegado a liderar por 10 (31-21).
Os Spurs arrancaram o segundo período com um ‘triplo’ de Castle, para uma vantagem de 12 pontos (37-25), mas os Knicks nunca ‘desesperaram’ e, mesmo com uma falta Flagrante de Hart e uma técnica de Robinson, foram encurtando a distância.
A 3.40 minutos do intervalo, os nova-iorquinos lograram mesmo a primeira liderança (48-49) e nem a resposta imediata de Vassell (3+1) os impressionou, pois fecharam com um parcial de 7-0, selado com um ‘triplo’ de Towns - acabou a primeira parte com 17 pontos e sete ressaltos -, para uma vantagem de quatro (52-56).
Os Knicks acabaram bem a primeira parte e, a carburar dos dois lados do campo, começaram melhor a segunda, conseguindo aumentar o avanço para 11 pontos (59-70).
A quarta falta de Hart, seguida da quarta de Towns, ‘acalmaram’ os Knicks e os Spurs aproximaram-se (72-76), mas, com Bridges em ‘grande’, entre suplentes, os forasteiros acabaram melhor o terceiro período, nove à maior (75-84).
Os nova-iorquinos fugiram ainda mais, para 14 pontos (83-97), só que os Spurs, num último fôlego, responderam com um sensacional parcial de 14-0 e empataram o jogo (97-97), conseguindo, mais à frente, a liderança (104-102, a 57,3 segundos do fim).
Como no jogo anterior, a última ‘palavra’ foi, no entanto, de Jalen Brunson, que marcou os últimos três pontos do encontro e colocou os Knicks a dois triunfos do título.
A final, que só termina quando uma das equipas chegar aos quatro triunfos, prossegue na segunda-feira, com o primeiro de dois jogos consecutivos no Madison Square Garden, em Nova Iorque.
Jogo no Frost Bank Center, em San Antonio, Texas, Estados Unidos.
San Antonio Spurs - New York Knicks, 104-105 (0-2).
Ao intervalo: 52-56.
Sob a arbitragem de Tony Brothers, Josh Tiven e Tyler Ford, as equipas alinharam e marcaram:
- San Antonio Spurs: De'Aaron Fox (20), Stephon Castle (14), Devin Vassell (14), Julian Champagnie (8) e Victor Wembanyama (29). Jogaram ainda Dylan Harper (15), Keldon Johnson (3), Luke Kornet (1), Carter Bryant e Harrison Barnes.
Treinador: Mitch Johnson.
- New York Knicks: Jalen Brunson (20), Josh Hart, Mikal Bridges (20), OG Anunoby (17) e Karl-Anthony Towns (21). Jogaram ainda Landry Shamet (13), Miles McBride (5), Mitchell Robinson (7) e Jose Alvarado (2).
Treinador: Mike Brown.
Marcha do marcador: 34-25 (primeiro período), 52-56 (intervalo), 75-84 (terceiro período) e 104-105 (resultado final).
Assistência: 19.014 espectadores.
Com 9,5 segundos para jogar, o ‘11’ dos Knicks marcou o primeiro lance livre e falhou o segundo, com Luke Kornet a garantir, a 7,5 do fim, uma última posse de bola para os locais vencerem, só que o ‘gigante’ francês desperdiçou sobre a ‘buzina’.
Assim, a festa voltou a ser do conjunto nova-iorquino, que se colocou a dois triunfos de repetir os longínquos títulos de 1970 e 1973, sendo que os dois próximos jogos serão no ‘seu’ Madison Square Garden, o terceiro na segunda-feira.
Depois do triunfo no primeiro jogo por 95-105, os Knicks estiveram a perder por 12 pontos (37-25) no início do segundo período, mas deram uma grande volta ao jogo e colocaram-se 14 à maior (83-97), a 6.05 minutos do final.
Quando o jogo parecia resolvido, os Spurs responderam, no entanto, com um parcial de 14-0 e empataram o jogo (97-97), ainda com 3.01 minutos para jogar. Voltaram mesmo ao comando (104-102), mas, num final de nervos, prevaleceram os Knicks.
Karl-Anthony Towns, com 21 pontos e 13 ressaltos, Mikal Bridges, com 20 pontos, Jalen Brunson, com 20, e OG Anunoby, com 17, estiveram todos em excelente plano nos forasteiros, tal como os suplentes Landry Shamet (13) e Mitchell Robinson (sete).
Na equipa da casa, Victor Wembanyama, que chegou ao intervalo com apenas sete pontos, acabou com 29 e nove ressaltos, mas falhou nos momentos críticos, merecendo também destaque De’Aaron Fox (20 pontos) e o suplente Dylan Harper (15).
Perdido o primeiro jogo, o conjunto da casa entrou com a obrigação de ganhar e, como no embate inaugural, dominou o primeiro período, que terminou com nove pontos de avanço (34-25), depois de ter chegado a liderar por 10 (31-21).
Os Spurs arrancaram o segundo período com um ‘triplo’ de Castle, para uma vantagem de 12 pontos (37-25), mas os Knicks nunca ‘desesperaram’ e, mesmo com uma falta Flagrante de Hart e uma técnica de Robinson, foram encurtando a distância.
A 3.40 minutos do intervalo, os nova-iorquinos lograram mesmo a primeira liderança (48-49) e nem a resposta imediata de Vassell (3+1) os impressionou, pois fecharam com um parcial de 7-0, selado com um ‘triplo’ de Towns - acabou a primeira parte com 17 pontos e sete ressaltos -, para uma vantagem de quatro (52-56).
Os Knicks acabaram bem a primeira parte e, a carburar dos dois lados do campo, começaram melhor a segunda, conseguindo aumentar o avanço para 11 pontos (59-70).
A quarta falta de Hart, seguida da quarta de Towns, ‘acalmaram’ os Knicks e os Spurs aproximaram-se (72-76), mas, com Bridges em ‘grande’, entre suplentes, os forasteiros acabaram melhor o terceiro período, nove à maior (75-84).
Os nova-iorquinos fugiram ainda mais, para 14 pontos (83-97), só que os Spurs, num último fôlego, responderam com um sensacional parcial de 14-0 e empataram o jogo (97-97), conseguindo, mais à frente, a liderança (104-102, a 57,3 segundos do fim).
Como no jogo anterior, a última ‘palavra’ foi, no entanto, de Jalen Brunson, que marcou os últimos três pontos do encontro e colocou os Knicks a dois triunfos do título.
A final, que só termina quando uma das equipas chegar aos quatro triunfos, prossegue na segunda-feira, com o primeiro de dois jogos consecutivos no Madison Square Garden, em Nova Iorque.
Jogo no Frost Bank Center, em San Antonio, Texas, Estados Unidos.
San Antonio Spurs - New York Knicks, 104-105 (0-2).
Ao intervalo: 52-56.
Sob a arbitragem de Tony Brothers, Josh Tiven e Tyler Ford, as equipas alinharam e marcaram:
- San Antonio Spurs: De'Aaron Fox (20), Stephon Castle (14), Devin Vassell (14), Julian Champagnie (8) e Victor Wembanyama (29). Jogaram ainda Dylan Harper (15), Keldon Johnson (3), Luke Kornet (1), Carter Bryant e Harrison Barnes.
Treinador: Mitch Johnson.
- New York Knicks: Jalen Brunson (20), Josh Hart, Mikal Bridges (20), OG Anunoby (17) e Karl-Anthony Towns (21). Jogaram ainda Landry Shamet (13), Miles McBride (5), Mitchell Robinson (7) e Jose Alvarado (2).
Treinador: Mike Brown.
Marcha do marcador: 34-25 (primeiro período), 52-56 (intervalo), 75-84 (terceiro período) e 104-105 (resultado final).
Assistência: 19.014 espectadores.
(Com Lusa)