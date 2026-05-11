Knicks `atropelam` 76ers e regressam à final da Conferência Este da NBA

A equipa da 'Big Apple', imparável desde que deu a volta à primeira ronda frente aos Atlanta Hawks, soma agora sete vitórias consecutivas nos play-off e repete a presença na final de conferência, depois ter sido derrotada no ano passado pelos Indiana Pacers.



O adversário sairá do confronto entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, atualmente em 2-1 para equipa do estado do Michigan.



Depois de duas vitórias no Madison Square Garden, os Knicks foram a Filadélfia ‘humilhar’ os 76ers por duas vezes, culminando num jogo dominado desde o primeiro quarto, vencido por 43-24 graças a um impressionante 11 em 13 nos lançamentos de três pontos.



Miles McBride brilhou com 25 pontos (7/9 de três), bem acompanhado por Jalen Brunson (22 pontos, seis assistências) e Karl Anthony Towns (17 pontos, 10 assistências). Do lado dos 76ers, nem os 24 pontos de Joel Embiid evitaram a derrota pesada, depois de terem eliminado dos Boston Celtics, de Neemias Queta, na ronda anterior.



Com esta caminhada dominante, os Knicks voltam a sonhar com a primeira final da NBA desde 1999 e com o primeiro título desde 1973.



