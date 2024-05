Knicks e Pacers na segunda ronda dos play-offs da NBA

Os Knicks, segundos da fase regular a Este, eram favoritos perante os Sixers, sétimos, mas a eliminação dos Bucks, terceiros, perante os Pacers, sextos, é mais surpreendente, mesmo com a equipa de Milwaukee desfalcada do grego Giannis Antetokounmpo.



No sexto jogo da primeira eliminatória, os Pacers venceram em casa os Bucks, por 120-98, chegando pela primeira vez às meias-finais da Conferência Este desde 2014, enquanto o conjunto de Milwaukee, campeão em 2021, caiu pelo segundo ano consecutivo na primeira ronda.



Com seis jogadores acima da dezena de pontos, os melhores marcadores dos Pacers saíram do banco, com Obi Toppin a marcar 21, enquanto T.J. McConnell conseguiu recordes pessoais nos play-offs em pontos (20), assistências (nove) e roubos de bola (quatro).



Recuperado de um problema no tendão de Aquiles, Damian Lillard foi o melhor dos Bucks, com 28 pontos, com Bobby Portis também em destaque, com 20 pontos e 15 ressaltos.



Nas meias-finais do Este, os Pacers vão agora encontrar os Knicks, que foram a Filadélfia vencer os 76ers, por 118-115, igualmente no jogo seis da primeira eliminatória, chegando pela segunda vez consecutiva à segunda eliminatória, algo que ainda não tinham conseguido neste século.



Num encontro em que os Knicks apenas utilizaram sete jogadores, Jalen Brunson marcou 41 pontos e fez 12 assistências, enquanto Donte DiVincenzo, que jogou os 48 minutos, chegou aos 23 pontos e sete assistências.



Josh Hart, que fez o triplo decisivo a 24,4 segundos do final, marcou 16 pontos e conseguiu 14 ressaltos.



Nos Sixers, Joel Embiid chegou aos 39 pontos (13 dos quais da linha de lançamento livre) e 13 ressaltos, com Kelly Oubre Jr. e Tyrese Maxey a marcarem 17 cada um.



O primeiro encontro das meias-finais da Conferência Este está marcado para segunda-feira, em Nova Iorque.