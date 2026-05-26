Mais Modalidades
Basquetebol
Knicks `varrem` Cavaliers e voltam 27 anos depois à final da NBA
Os New York Knicks qualificaram-se, 27 anos depois, para a final dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao ‘varrerem’ na segunda-feira os Cleveland Cavaliers (4-0), com um triunfo no Ohio por esclarecedores 130-93.
No quarto jogo da final da Conferência Este, os nova-iorquinos, que não estavam na final da NBA desde 1999, voltaram a ser muito superiores aos ‘Cavs’, como nos dois jogos anteriores (109-93 no segundo, em casa, e 121-108 no terceiro, já em Cleveland), para selarem o 11.º triunfo seguido nos play-offs.
Antes destas três vitórias, os Knicks tinham virado de 1-2 para 4-2 na primeira ronda, face aos Atlanta Hawks, ‘varrido’ os Philadelphia 76ers (4-0) e vencido sensacionalmente o primeiro jogo face aos ‘Cavs’, em casa, num jogo que remataram - já no prolongamento - com um parcial de 44-11.
Campeões em 1970 e 1973, há 53 anos, numa final com os Los Angeles Lakers (4-1), e finalistas vencidos em 1951, 1952, 1953, 1972, 1994 e 1999, os Knicks ficam agora à espera do desfecho no Oeste entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, que estão empatados (2-2), com Jogo 5 hoje em Oklahoma.
A formação da casa, ‘encostada à parede’, até começou bem, com lideranças de 5-0 e 8-2, mas, depois de ainda comandar por 17-14, sofreu um parcial de 9-0 e nunca mais voltou ao comando, atingindo o final do primeiro período já a perder por 12 (26-38).
Se o primeiro período acabou mal para os locais, o segundo foi dominado ainda de forma mais vincada pelos forasteiros, que chegaram a liderar por 29 pontos (32-61), antes de uma reação dos ‘Cavs’ encurtar a distância para 19 (49-68), ao intervalo.
No início da segunda parte, os anfitriões, a defender zona, ainda se colocaram a 16 pontos (56-72), mas os Knicks responderam com um parcial de 12-0 e acabaram, em definitivo, com o encontro, que não teve história até final.
Karl-Anthony Towns, com 19 pontos, com oito em 11 nos ‘tiros’ de campo, e 14 ressaltos, liderou o ‘cinco’ de Mike Brown, secundado por Jalen Brunson, que, após somar 15 pontos e cinco assistências, foi eleito o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da final de conferência, recebendo o troféu Larry Bird.
OG Anunoby, com 17 pontos e sete ressaltos, Landry Shamet, com 16 pontos, Mikel Bridges, com 15 pontos e cinco assistências, Josh Hart, com seis pontos, 11 ressaltos e seis assistências, e Mitchell Robinson, com oito pontos e 10 ressaltos, também foram determinantes, nuns Knicks com muitos adeptos em Cleveland.
Na equipa da casa, o melhor foi Donovan Mitchell, que acabou o encontro com 31 pontos.
Antes destas três vitórias, os Knicks tinham virado de 1-2 para 4-2 na primeira ronda, face aos Atlanta Hawks, ‘varrido’ os Philadelphia 76ers (4-0) e vencido sensacionalmente o primeiro jogo face aos ‘Cavs’, em casa, num jogo que remataram - já no prolongamento - com um parcial de 44-11.
Campeões em 1970 e 1973, há 53 anos, numa final com os Los Angeles Lakers (4-1), e finalistas vencidos em 1951, 1952, 1953, 1972, 1994 e 1999, os Knicks ficam agora à espera do desfecho no Oeste entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, que estão empatados (2-2), com Jogo 5 hoje em Oklahoma.
A formação da casa, ‘encostada à parede’, até começou bem, com lideranças de 5-0 e 8-2, mas, depois de ainda comandar por 17-14, sofreu um parcial de 9-0 e nunca mais voltou ao comando, atingindo o final do primeiro período já a perder por 12 (26-38).
Se o primeiro período acabou mal para os locais, o segundo foi dominado ainda de forma mais vincada pelos forasteiros, que chegaram a liderar por 29 pontos (32-61), antes de uma reação dos ‘Cavs’ encurtar a distância para 19 (49-68), ao intervalo.
No início da segunda parte, os anfitriões, a defender zona, ainda se colocaram a 16 pontos (56-72), mas os Knicks responderam com um parcial de 12-0 e acabaram, em definitivo, com o encontro, que não teve história até final.
Karl-Anthony Towns, com 19 pontos, com oito em 11 nos ‘tiros’ de campo, e 14 ressaltos, liderou o ‘cinco’ de Mike Brown, secundado por Jalen Brunson, que, após somar 15 pontos e cinco assistências, foi eleito o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da final de conferência, recebendo o troféu Larry Bird.
OG Anunoby, com 17 pontos e sete ressaltos, Landry Shamet, com 16 pontos, Mikel Bridges, com 15 pontos e cinco assistências, Josh Hart, com seis pontos, 11 ressaltos e seis assistências, e Mitchell Robinson, com oito pontos e 10 ressaltos, também foram determinantes, nuns Knicks com muitos adeptos em Cleveland.
Na equipa da casa, o melhor foi Donovan Mitchell, que acabou o encontro com 31 pontos.