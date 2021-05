Kobe Bryant eternizado em campo de basquetebol e prédio em Lisboa

Kobe Bryant, que morreu aos 41 anos num acidente de helicóptero, era considerado um dos melhores jogadores da NBA. Conhecido como o "Black Mamba", chegou à NBA com 17 anos e durante 20 vestiu a camisola dos Los Angeles Lakers.



O norte-americano é idolatrado um pouco por todo o mundo, onde tem sido homenageado das mais diversas formas e agora chegou a vez de Lisboa.



“Tínhamos vontade de realizar uma homenagem àquele que é um dos nossos heróis, mais ainda desde a sua morte trágica. Andámos durante muito tempo à procura do espaço certo em Lisboa e acabámos por vir aqui parar porque tinha sido sinalizado pela Galeria de Arte Urbana (GAU) (da Câmara Municipal de Lisboa) o campo e a empena como potencial para realizarmos uma intervenção”, contou à Lusa o fundador da plataforma comunitária para jogadores e fãs de basquetebol Hoopers, André Costa.



O campo, situado perto da Calçada de Carriche quase na fronteira com Loures e Odivelas, é “histórico”, “porque sempre foi frequentado por pessoas de diferentes concelhos, etnias, origens”, e representa “um dos valores do desporto” que a Hoopers quer promover, “que tem que ver com o espírito de equipa”.



“Quando surgiu este projeto foi a cereja no topo do bolo e senti, logo à primeira, que o deveria fazer”, disse Hélio Bray.



Hélio Bray dividiu o trabalho em três partes: o campo de basquetebol, a lateral das escadas de acesso a um prédio, e a empena do edifício de 12 andares.



No centro do campo, Hélio Bray pintou dois círculos, figura que utiliza frequentemente nos seus trabalhos, que juntos fazem um 8, número que Kobe Bryant “sempre utilizou bastante” e que deitado é o símbolo do infinito.



“Com os dois círculos consegui reproduzir o 8 da camisola dele, com a assinatura dele no centro do campo. É uma forma de o eternizar, se é que seja necessário”, referiu.



No primeiro balcão, Hélio pintou uma expressão “muito forte, que o Kobe sempre utilizou: 'no excuses' (‘sem desculpas’, em português)”. A expressão foi pintada “numa linguagem mais de rua, mais de ‘graffiti’”.



A pintura na empena do prédio tem Kobe Bryant como figura central, mas como o basquetebolista sempre promoveu o espírito de equipa, com ele foram também retratados “os outros quatro magníficos dos Los Angeles Lakers”: Pau Gasol, Derek Fischer, Shaquille O’Neal e Robert Horry.