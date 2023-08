Kris Meeke lidera Rali da Madeira após super especial

Meeke concluiu a passagem pelo troço de abertura, na cidade do Funchal, em 1.34,8 minutos, batendo o italiano Simone Campedelli (Skoda Fábia) por 0,2 segundos e Armindo Araújo (Skoda Fábia), terceiro, com mais 0,7.Miguel Nunes (Skoda Fabia) foi o quarto, a 1,2 segundos, logo seguido de Alexandre Camacho (Skoda Fábia), a 1,3.Ricardo Teodósio (Hyndai i20) foi o sexto, mas terceiro entre os pilotos que pontuam para o Nacional, a 1,3 de Meeke.O líder do campeonato, o bracarense Miguel Correia (Skoda Fabia), foi oitavo da geral, quarto dos "nacionais", a três segundos do comandante.Pior sorte teve o madeirense Bernardo Sousa (Citroën C3), que bateu com a frente do seu carro e perdeu 7,2 segundos para Meeke, terminando na 15.ª posição.Esta sexta-feira, disputam-se seis troços cronometrados, com um total de 87,32 quilómetros.