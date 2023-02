Kristoff vence etapa inaugural e é o primeiro líder da Volta ao Algarve

No final dos 200,2 quilómetros do percurso, Kristoff impôs-se em 4:49.25 horas, o mesmo tempo do belga Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) e do norueguês Soren Warenskjold (Uno-X), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, graças à bonificações, Kristoff tem quatro segundos de avanço sobre Meeus e seis sobre Warenskjold.

Na quinta-feira disputa-se a segunda etapa, com os ciclistas a terem de percorrer 186,3 quilómetros, entre Sagres e o alto da Fóia, em Mochique, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.